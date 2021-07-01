Google開放Android系統支援電子疫苗卡　率先於美國推出

▲ Google開放Android系統，讓Android用戶透過手機儲存電子疫苗卡，目前美國用戶已可使用。

為對抗新冠肺炎疫情，目前各國正在加快接種疫苗。最近外媒報道指，Google正開放Android系統，讓Android用戶透過手機儲存電子疫苗卡，該卡將會顯示疫苗接種記錄，以及病毒檢測結果資料等，目前美國用戶已可使用。

＜＜【Google】Google延Cookie用期 至2023正式停用

＜＜【Google】Google Play推兩項安全措施 開發人員需提供姓名及真實地址等資料

據Google官方頁面指出，現時美國的Android用戶已可在手機使用Google的電子疫苗卡服務。電子疫苗卡可顯示用戶的疫苗接種日期，以及接種哪一種疫苗。另外，Google也會與各地政府、醫療機構、其他授權分發疫苗的組織合作，提供疫苗接種者資料，以及新冠肺炎病毒檢測結果。

現時用戶可在手機或其他Android設備中儲存電子疫苗卡。由於考慮到私隱安全問題，Google表示，疫苗卡的資料不會保存在雲端上，同時也不會將用戶提供的訊息用作廣告用途。此外，用戶無需下載Google Pay支付應用程式，但設備需升級至Android 5或以上版本，並獲得Play Protect認證後才能使用。

責任編輯：李寶如