【泰國解封】泰國布吉島容許接種兩劑疫苗旅客免隔離入境　香港有份

▲ 泰國布吉島沙盒計劃今日啟動，容許接種兩劑疫苗的外國遊客免隔離入境。

泰國布吉島沙盒計劃（Phuket Sandbox）今日啟動，接種兩劑新冠疫苗的外國遊客將可免隔離入境。泰國疫情中心發言人透露，首批旅客主要來自以色列、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾等中東國家，預計有4次航班，載送249名旅客到布吉島。旅客在布吉島入境後毋須隔離，逗留14天後可前往泰國其他地方。

泰國當局要求，旅客必須從中低風險國家乘坐直飛航班抵達泰國，所有旅客在登機前，除了入境證明，須持有72小時內的核酸檢測陰性報告、疫苗接種證明、訂房資料以及新冠肺炎（Covid-19）保險等文件。現在泰國列明的中低風險地區包括香港、中國內地。

香港目前列泰國為高風險的B組指明地區，若未完成接種疫苗而從泰國回港，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天、強制檢疫期間接受4次檢測。即使完成接種疫苗，也需於指定檢疫酒店強制檢疫14天、強制檢疫期間接受 3 次檢測，其後7天自行監察及抵港第16天、第19天強制檢測。

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旅客在布吉島期間需接受兩次核酸檢測。泰國旅遊局預估，今年第三季將有10萬名外國遊客造訪布吉島，預計為泰國創造89億泰銖（約22億港元）的觀光收入。

若布吉島一周內有6個地區出現超過90例確診，或是有超過3起群聚感染，沙盒計劃就可能被延後或取消。但如果推行順利，將會擴展至泰國其他地區。

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編輯：陳健婷