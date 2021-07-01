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【TikTok】TikTok多低齡兒童用戶　首季刪近730 萬個未成年賬戶

商業 14:00 2021/07/01

分享：

TikTok在今年第一季度刪除了近730萬個疑似未成年兒童的賬戶。

近年不少青少年，甚至Z世代愛好使用短視頻平台TikTok，惟該平台一度被指在保護兒童方面有漏洞，不少13歲以下兒童亦能瀏覽。TikTok日前首度分享數據，指在今年第一季度刪除了近730萬個疑似未成年兒童的賬戶。

【TikTok新功能】TikTok將新增即時字幕功能　率先支援英語及日文

TikTok允許13歲及以上的兒童使用，且在青少年中非常受歡迎。BBC News報道，該平台在今年第一季度刪除了近730萬個疑似未成年兒童的賬戶，而這些個人資料僅佔全球用戶的不到1%。

TikTok 強調，已採取多項措施來保護平台上的青少年，包括限制16歲及以上用戶的私人訊息和直播等功能、未滿16歲的人的帳戶也將自動設置為私人帳戶，希望藉有關細節令用戶安全的透明度提高。

報告還提到，在同期61,951,327個視頻因違反應用程式規則而被刪除，其中82%在被查看前已被刪除，91% 在用戶舉報前被刪除，93% 在發布後24小時內被刪除；1,921,900個廣告因違反廣告政策和準則而被拒絕；總共有11,149,514個帳戶因違反準則和服務條款而被刪除。

TikTok信任與安全主管Cormac Keenan表示，TikTok會以探索新技術為目標，以減低13歲以下兒童使用或瀏覽TikTok的風險，免受隱藏廣告和不當內容的侵害。

Facebook App下載量較去年跌400萬　分析：與蘋果、TikTok有關

責任編輯：蘇穎琪

 

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