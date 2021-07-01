▲ 【科技股】基金低撈港科技股、契媽ETF ARKK低位急彈 下半年科技股能否大翻身？

2021年上半年過去，受累當局加強監管，以往表現搶眼的ATM今年表現失色。不過，摩通一基金經理無懼不確定性，趁低撈底，明言重倉美團 （03690） 及騰訊 （00700） 。另一邊廂，有科技股女股神之稱的Cathie Wood 管理的旗艦基金ARK Innovation ETF （美：ARKK）近日見明顯反彈，以6月低位計，急彈逾兩成。科技股下半年會否翻生成為市場焦點。

估值吸引基金低撈

管理14.8億美元（115億港元）的摩通太平洋科技基金的駐香港基金經理Oliver Cox表示，正選擇性增持受內地反壟斷打擊的內地科網巨頭，而美團及騰訊是其重倉股份。幾間資產管理公司包括貝萊德在內，它們因監管整頓為行業增添不確定性，對內地互聯網企變得更加謹慎。不過，Cox認為，經過上半年的調整，內地科網股的估值已經相當吸引。

對我來說，關鍵是看到市場低估其中部分公司增長潛力的頻率。在我們目前的投資組合中，一些公司短期估值看起來已達到極具吸引力的水平。

騰訊和阿里巴巴 （09988） 等巨頭市值已從近期高位下跌逾五分之一 。今年以來，美團股價僅升8.8%、騰訊升3.6%、阿里巴巴跌5.4%。恒生科指預估市盈率從2月約46倍的高位下降。

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美明星科技股表現平平

根據彭博數據，Cox的基金今年以來的回報率僅4.4%，好過約20%的同行，僅超過約20%的同行，表現不算突出。去年他的基金則以82%的回報率跑贏所有同行。目前全球債券息率上升使投資者對科技股持謹慎態度。事實上，不只港股的ATM 表現失色，美股明星科技股上半年也表現平平。互聯網零售巨頭亞馬遜（美：AMZN）、流媒體巨頭Netflix（美：NFLX）等股票陷入了後續增長乏力的困境，股價也表現不佳，兩股上半年分別升5.6%及跌2.3%。

不過，Cox仍然充滿信心，稱「絕不會」改變自己的投資理念。他指出，即使債息升至3%至4%，並且全球進入高通脹時期，到某個時候人們仍將回到高增長的企業。事實上，富達國際基金經理Hyomi Jie最近接受訪問時也指，稱中國科技反壟斷或接近尾聲。

目前市場共識是科技股能否延續近期強勁上漲勢頭，很大程度上取決於美國十年期國債收益率的走勢。因為十年期美債收益率與價值股、增長股的整體走勢高度相關。目前美國十年期債息最新報1.471%，遠低於3月份和4月份接近1.75%的高點。若債息保持現水平，看來科技股上漲勢頭仍可延續一排。

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編輯：吳敏芳

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