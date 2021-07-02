【濠賭股】澳門6月博彩收入按年升8.1倍　受累廣東疫情按月跌3成　濠賭股挫

▲ 【濠賭股】澳門6月博彩收入按年升8.1倍至65.4億澳門元 相當疫情前同期27%

澳門公布6月博彩收入數據。澳門博彩監察協調局數據顯示，澳門6月博彩收入為65.4億澳門元，按年增長8.1倍，為連續五個月錄得按年增長。若與2019年疫情前的6月份博彩收入238.1億澳門元相比，上月博彩收入則為疫情前約27%表現。

不過，由於廣東上月疫情反覆，澳門實行較嚴格防疫措施，並且因應從5月勞動節假期旺季回落，澳門6月博彩收入按月跌37.4%。澳門5月博彩收入達104.45億澳門元，為疫情以來最佳表現，相當於2019年5月表現的40%。

首6個月累計，澳門博彩收入為490.2億澳門元，按年升45.4%。

另外，早前曾有消息指，澳門將公佈港澳7月11日恢復通關，但澳門衞生局代表戴華浩表示，港澳通關暫未確定實施日期，不過港澳政府已就通關便利措施達成初步共識。

消息傳出後，濠賭股周五（2日）股價走低，美高梅中國 （02282） 現跌3.9%，報11.3元，曾低見11.2元，創一個月新低；銀河娛樂 （00027） 跌近3%，報60.3元；新濠國際 （00200） 跌2.1%，報13.9元；金沙中國 （01928） 跌近2%，報32.1元；澳博 （00880） 跌1%，報8.39元；永利澳門 （01128） 微跌0.2%，報12.2元。

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責任編輯︰梁浩碩