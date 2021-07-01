【Tesla】馬斯克轉發習近平講話節錄　「中國經濟成果Amazing」

▲ 馬斯克轉發習近平講話節錄 「中國經濟成果Amazing」

中國共產黨建黨100周年，不單內地商界表態視賀，連在中國有大額投資的Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）也發聲。馬斯克在社交平台Twitter轉發新華社上載習近平講話節錄的帖文，他評論中國成就的經濟繁榮「Amazing（奇妙）」，特別是在基建成果，籲其他人親自到訪和實地觀察。

▲ 馬斯克Twitter帖文

馬斯克轉發的新華社帖文引用中共總書記習近平稱，中國完成首個「百年目標」，全面建設小康社會，英文繹為「moderately prospreous（中度富裕）」，並目標未來百年會建立中國為「全面現代化的社會主義國家」。

馬斯克帖文雖然引來不少諷刺評論，甚至重提Tesla 在數日前才宣布在中國召回逾28萬輛電動車，相當於中國總銷量逾9成。

Tesla在華主動召回部分進口和國產Model 3及Model Y，可見【下一頁】

Tesla目前在上海設有超級工廠，即使今年屢被內地媒體輿論批評行車安全議題，也在車展鬧出維權風波，但Tesla內地銷售未受太大影響，Tesla 於5月單月賣出33,463輛電動車，按月回升29%，但少於3月銷售35,478，分析料主要受芯片短缺問題影響。

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編輯：麥德銘

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