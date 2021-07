英國單日確診破2.6萬 蘇格蘭近2000人曾觀歐國盃

4年一度的歐洲國家盃因新冠疫情推遲至今年舉行,吸引大批球迷到場支持。蘇格蘭衛生署公布數據,近2,000名新冠確診者曾觀看最少1場歐國盃賽事。英國全國單日新冠確診人數已突破2.6萬人,英國政府表示,歐國盃餘下賽事會按計劃舉行。

英國擬接種新冠疫苗加強劑 防秋冬疫情再惡化 【下一頁】

蘇格蘭公共衛生署(Public Health Scotland)周三(30日)公布數據,錄得1,991宗與歐國盃相關確診個案。當局表示,該批人士可能在不知不覺中感染他人。個案中,有397人曾於6月18日到溫布萊球場(Wembley Stadium),觀看蘇格蘭對陣英格蘭賽事。

英國同日新增約2.6萬宗確診個案,其中蘇格蘭佔3,887宗,創其疫情爆發以來新高。歐國盃作為英國政府測試解封的大型活動,當局放寬多項限制,包括允許酒吧重開、賽後聚集等,吸引了數千名沒有門票球迷同日前往倫敦。英國政府表示,確診數目只是政府檢查指標之一。隨著疫苗接種計劃推進,住院及死亡數目將持續下降。當局指會繼續研究數據,歐國盃餘下賽事會按計劃舉行。

蘇格蘭年輕男性新冠確診數字增 疑與歐國盃有關 【下一頁】

英國政府去年曾推出名為eat out to help out資助外出用膳計劃,資助民眾到食肆用餐提振食肆生意,其後被指是第2波疫情爆發起因。為政府提供疫情建議的專家小組成員莱歇爾(Stephen Reicher)質疑,歐國盃或成去年資助外出用膳計劃翻版,未來將再度引發新一輪疫情。

責任編輯:李俊儀