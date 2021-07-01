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【育兒福利】鴻海去年派發超過4800萬生育補貼　每月資助實踐「0到6歲公司養」 

商業 13:15 2021/07/01

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鴻海去年初提高育兒福利津貼，範圍由「0至3歲」，擴闊至「7歲前」。（法新社圖片）

社會愈來愈重視職場的家庭友善政策，企業亦嘗試從各方面改善育兒、照顧家庭等措施。據台灣媒體報道，鴻海集團的育兒福利於去年加碼，過去一年合共向1210位員工 ，提供1.76億新台幣（約4898萬港元）的生育補貼。

【遙距辦公】Uber擬推新工作安排　員工需一半時間回辦公室工作

鴻海集團去年全球員工（包含全職和兼職）總人數約超過96萬，當中有37%是女性。鴻海去年初提高育兒福利津貼，範圍由「0至3歲」，擴闊至「7歲前」。該集團由職員懷孕至產後亦會提供支援，生一胎將給予7萬元新台幣補助（約19,485港元），每月額外1.5萬新台幣（約4174港元）。懷孕期間可配戴識別證，搭乘升降機、接駁車及取餐優先。準媽媽在預產期前3個月，更會獲得上下班交通費補貼1.5萬元新台幣。

鴻海統計包括生育補助與交通補助，員工每生育一胎獲得補助約130.5萬元（約36.3萬港元），而去年合共發放予1210位員工，共發放補助金額1.76億新台幣（約4898萬港元）。該企又指，近年員工生育後的復職率與留任率皆接近 100%。

除了家庭友善政策外，鴻海集團亦盼員工可平衡工作與生活，故各廠區設有綜合運動場、游泳池、圖書館、書店等娛樂設施。員工可自由參與近210個社團的活動，集團在年內舉辦 1,091場活動的文娛、節日、親子等活動。鴻海稱共有 7.1 萬人次參與，活動補助金額達 2.28 億元新台幣（約6347萬港元）。

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責任編輯：葉泳珊

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