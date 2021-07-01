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【藍籌股】醜股大翻身　去年榜末藍籌中石油、中信股份上半年打入升幅榜三甲

股市 12:53 2021/07/01

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【藍籌股】醜股大翻身　去年榜末藍籌中石油、中信股份上半年打入升幅榜三甲

港股上半年累升5.9%，其中藍籌新貴碧桂園服務 （06098） 股價大升六成，為藍籌股中表現最勁。另外，今年上半年可謂醜股大翻身，去年表現第五差的藍籌股中石油 （00857） 股價大反彈，半年累升57.5%，躍身成為升幅第二大藍籌，至於去年表現最差的中信股份 （00267） ，則成為升幅第三大藍籌，股價半年累升52.5%。

另外，去年為升幅第四大藍籌的安踏 （02020） 最「穩定」，半年升48.7%，繼續維持第四位，至於舜宇光學 （02382） 半年升48.7%，為升幅第五大藍籌。

小米第二變尾五

至於表現最差的藍籌，則為海底撈 （06862） ，股價半年累跌31.5%。排第二差是阿里健康 （00241） ，股價累跌24.8%，其次是平保 （02318） 及碧桂園 （02007） ，分別跌近兩成及18.8%。至於去年表現第二好藍籌股小米 （01810） ，則跌至成為表現第五差的藍籌，股價半年跌18.7%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 安踏體育（02020） 小米集團－W（01810） 藍籌股 中國石油股份（00857） 海底撈（06862） 舜宇光學科技（02382） 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007） 阿里健康（00241）

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