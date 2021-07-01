【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響

▲ LinkedIn再次爆發出大規模資料外洩，是次涉及用戶達至7億。

數據資料洩露事件不斷發生，惹來大眾關注私隱問題。早於本年4月份，LinkedIn曾爆出資料外洩事件，當時共有5億用戶受影響。僅僅3個月之內，LinkedIn竟再次爆發出大規模資料外洩，是次涉及用戶達至7億，其資料更被在暗網中兜售。

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外媒報道指，最近有一名黑客論壇使用者，聲稱自己獲得7億LinkedIn用戶的數據資料，他更貼上一個含有100萬名LinkedIn用戶資料的樣本，當中包括電郵地址、用戶姓名、電話號碼、實體地址、定位位置等多項資訊，並公開在網上兜售。

據外國私隱安全新聞網《RestorePrivacy》報道指，黑客透過官方的LinkedIn API漏洞進行攻擊，從而下載數據資料，雖然外洩的數據不包含密碼，但黑客仍可盜用用戶的身份，從而發動網絡釣魚攻擊，並獲取LinkedIn及其他網站的登入憑證。

報道也指出，經過安全研究人員檢驗及證實後，發現這些資料具有真實性，而且曾經在2020至2021年內進行更新。目前LinkedIn的活躍用戶有7.56億，是次洩露事件涉及7億用戶，即代表有超過90%人受影響。

責任編輯：李寶如