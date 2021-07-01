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【恒大股價】許家印受邀天安門城樓觀中共建黨百年大會　恒大境內債價升

股市 12:35 2021/07/01

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恒大稱主席許家印受邀天安門城樓觀建黨百年大會

中國恒大 （03333） 近月屢捲債務健康問題、出售資產，令恒大相關債券價格受壓，恒大最新公布，恒大主席許家印受邀觀禮中國共產黨成立100周年大會，並指許家印在中國共產黨「黨齡」逾35年。外界視消息為中國監管層對恒大態度的證明，恒大境內債券價格回升，而境外美元債因香港休市而未有大變動。

彭博數據顯示，恒大地產2023年到期的公司債券「19恒大01」早市一度上漲3.3元，創去年11月以來最大盤中漲幅，隨後升幅有所收窄。「20恒大02」也上升約1.4元至86.4元，邁向四周來新高。

恒大有息負債降至5700億人民幣 恒大﹕已實現一道紅線變綠，詳見【下一頁】

彭博自家分析員Daniel Fan表示，市場過去擔憂內地監管是否加大力度審查恒大，隨許家印被邀請去天安門參加慶祝大會，連同恒大最新達成「三道紅線」其中一條要求，可減輕市場疑慮。

恒大早前表示，有息負債降至5700億元人民幣，不單完成今年3月訂下的目標，也滿足監管「三道紅線」的淨負債比率100%以下的要求。

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編輯：麥德銘

港股 中國恒大（03333） 許家印 恒大 中國共產黨 公司債券

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