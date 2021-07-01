【新冠疫苗】英國擬接種加強劑 防秋冬疫情再惡化

英國新冠肺炎疫情再度嚴峻，英國當局除了加快為民眾接種新冠疫苗外，亦考慮接種增強劑加強保護力，防止疫情在秋冬惡化。英國國民保健服務計劃於9月起，分兩階段為高危群體接種新冠疫苗加強劑，同時亦為他們一併接種冬季流感疫苗。

確診數字升 專家稱疫苗仍有效降低死亡率 【下一頁】

按照疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）提出的臨時建議，計劃於秋季分兩階段為高危群體接種新冠疫苗加強劑，將於夏季討論是否通過上述建議。首階段合資格人士包括，所有16歲或以上患有免疫抑制的成年人或身體虛弱人士、療養院長者、70歲或以上長者及前線醫護人員。

第2階段則為50歲或以上人士、16至49歲處於高風險感染環境的成年人及患有免疫抑制的家庭成員。英國官員認為，冬季可能會再次爆發新一輪疫情，需要為民眾提供足夠保護力對抗新冠病毒。

英研究指「溝針」更好 免疫反應更佳 【下一頁】

JCVI主席Wei Shen Lim指，委員會建議於9月起應為高危群體接種新冠疫苗加強劑，防範冬季很大機會出現的新一波新冠疫情，並減低出現嚴重拼發症及死亡風險。

Lim續稱，高危群體同時合資格接種冬季流感疫苗，呼籲相關人士可一拼接種兩款疫苗。英國50歲或以上人士今年可接種流感疫苗。Lim亦表示，JCVI於未來數周會檢視有關疫情數據、各新冠疫苗保護水平、變種新冠病毒株及加強劑效用實驗結果，才會作出最終決定。

責任編輯：郭麗明