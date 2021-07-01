【新冠疫苗】世銀資助增至1,556億 協助窮國購買及發展

▲ 馬爾帕斯宣布世銀將增加資助，協助發展中國家購買及發展疫苗。

全球多國面臨新冠疫苗短缺，不少貧困國家需依靠國際組織援助，取得更多疫苗。世界銀行宣布，上調新冠疫苗的資助金額至200億美元（約1,556億港元），應對發展中國家近來對疫苗愈發迫切的購買及發展需求。

【新冠疫苗】世衛料高危群體 或要每年打加強劑 【下一頁】

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）周三（6月30日）表示，資助新冠疫苗計劃的金額由120億美元（約933.6億港元），上提升至200億美元，更透露世銀已向51個發展中國家提供40億美元（約311.2億港元），協助購買及發展疫苗，並預計將向25個以上國家投放數十億美元資助。

馬爾帕斯表示，未來數周將會向發展中國家提供更多資助，協助他們解決新冠疫苗問題。世銀目前收到共41個非洲國家的資助申請，多數國家超過一半人口未接種新冠疫苗。馬爾帕斯再次促請庫存充足的國家，不論以任何方法，盡快向有需要國家提供疫苗。

【新冠疫苗】俄羅斯：衛星5號對Delta變種約90%有效 （第二版） 【下一頁】

世銀﹑世界衛生組織（WHO）及國際貨幣基金組織（IMF）亦發表聯合聲明，呼籲20國集團（G20）支持疫苗接種計劃，即2022年前全球最少40%及2022年首季全球最少60%人口接種。同時，聲明更促請G20主要經濟體今年內，向發展中國家捐贈10億劑疫苗﹑增加金融援助及消除疫苗供應鏈的貿易障礙。

責任編輯：吳漢培