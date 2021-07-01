▲ 【新股IPO】中國化工旗下瑞士先正達擬科創板上市 挑戰今年全球最大IPO、考慮一年內第二上市

中國化工集團早前收購的瑞士農用化學品巨頭先正達集團（Syngenta）據報擬在上海科創板申請上市，目標集資額約100億美元，挑戰成為今年全球最大IPO交易。路透引述不具名消息人士指，先正達已在考慮第二上市，最快科創板上市後一年內成事，而蘇黎世、倫敦和紐約交易所是先正達研究中的選項，香港雖在考慮之列，但非先正達首選。

路透表示，先正達最快本周內就會向上海科創板提交招股說明書， 先正達據報目標估值約為600億美元，若撇除債券則約500億美元，預計融資3分之1款項會用於 償還債務，剩餘資金將用於研發和新業務

先正達、中國化工集團未回應報道。中證監上周已披露，中金 （03908） 、中銀證券、中信証券 （06030） 為先正達的IPO 輔導機構。

以100億美元目標集資額計，先正達IPO交易規模大於年初集資相當於62億美元的快手 （01024） 、有望完成集資44億美元的滴滴出行（美：DIDI），而最新提交香港上市申請的中國中免，據報也部署集資約100億美元。

中國中免正式提交香港上市申請 或成為年內最大型新股、集資高達780億港元，可見【下一頁】

先正達是世界第一大作物保護生產商、第三大種子供應商，中國化工集團2017年以 430億美元收購，為中國歷來最大對外收購案。

中國化工去年將這家瑞士公司與以色列農化公司ADAMA以及中化集團的化肥和種子業務合併。 中國化工和中化集團計劃已久的合併案於3月得到中國國資委的批准。

先正達在全球擁有49,000名員工，其競爭對手包括德國巴斯夫（ BASF） 、拜耳（ Bayer） 和美國農用化學品公司Corteva（美：CTA） 。 先正達2020年的銷售額為231億美元，美國和巴西是其最大的市場。

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記者：麥德銘

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