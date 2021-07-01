【疫苗獎賞】D2 Place推出「D2 幣」與以太幣掛勾　兼送逾千份獎品鼓勵打針

▲ D2 Place全港首次推出「D2 幣」，與虛擬貨幣以太幣掛勾。（資料圖片）

商界為鼓勵市民接種疫苗，推出各項消費、抽獎活動。最新羅氏集團及D2 Place亦有疫苗獎賞計劃，更以虛擬貨幣為賣點。市民凡於9月30日或之前完成接種兩劑新冠疫苗，即可參與。

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D2 Place全港首次推出「D2 幣」，與虛擬貨幣以太幣掛勾，每枚價值相等於十分一以太幣 (0.1ETH)。已接種疫苗的市民即有機會獲得「D2 幣」，名額共10名。「D2 幣」除了可以兌換成以太幣外，亦可換領所有D2 Place節慶活動及公眾娛樂活動之優先入場票、每月均可換領電影換領券、PowerPlay Arena飄移車體驗、The Barn/集作購物現金券及D2 Place餐飲現金券。

除了虛擬貨幣的獎勵外，羅氏集團及D2 Place亦為已接種疫苗的市民送出逾千份獎品，包括D2 Place HK$100餐飲現金券、購物現金券、PowerPlay Arena會籍及其電子代幣，以及CGV Cinemas電影換領券等。

獲獎市民於領獎時必須出示香港身份證正本及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及／或電子記錄，證明已於今年9月30日或之前完成接種兩劑新冠疫苗，方可換領獎品。

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責任編輯：葉泳珊