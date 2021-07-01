▲ 【Bitcoin】「金融大鱷」索羅斯旗下投資基金據報開始交易比特幣

對沖基金大戶正進一步涉足加密貨幣，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）旗下私人投資基金Soros Fund Management據報正開始交易bitcoin比特幣。報道引述消息人士指，索羅斯基金管理公司的首席投資官Dawn Fitzpatrick最近幾星期批准交易員開始建立比特幣倉位。除比特幣外，交易員可能還開始建立其他加密貨幣倉位。

根據coindesk平台數據，截至早上11時7分，比特幣報34350美元，24小時跌3.7%；以太幣報2208美元，升2.2%；狗狗幣報0.246317美元，跌4.7%。

另外，億萬富豪Steve Cohen的對沖基金公司Point72擬聘請加密貨幣業務主管。

目前，愈來愈多大型對沖基金投入數字資產。其中，Point72的競爭對手Millennium Management積極投入加密貨幣相關的期貨及ETF。另外，Brevan Howard Asset Management和對沖基金創辦人Paul Tudor Jones亦開始投資加密貨幣。至於對沖基金經理Dan Loeb 3月時曾表示，已在對加密貨幣進行深入研究。

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責任編輯︰梁浩碩