涉騷擾英疫情專家 男子被炒魷兼公開道歉

英國早前網上流傳一條影片，顯示首席醫療官惠蒂外出時被人無故騷擾。影片引來外界關注，大多要求向片中2名年輕男性追究責任。英國傳媒報道，其中1人在影片流出已遭公司解僱，並公開向惠蒂致歉。

英疫情專家街上受騷擾遭扯上衣 防疫官員斥應起訴暴徒（有片） 【下一頁】

影片中騷擾惠蒂（Chris Whitty）的兩名年輕人分別為24歲的休斯（Lewis Hughes），及同齡的喬納森.丘（Jonathan Chew）。據悉，休斯任職地產經紀，事發後已被解僱。他事後受訪時表示，為自己造成的任何不安致歉，亦就令惠蒂感到不適道歉。休斯強調如果當時惠蒂提出反對，自己不會做出強迫行為。

休斯亦為自己的行為辯護，稱當時只想和惠蒂合照，並發給母親。他強調自己沒有惡意，不想讓惠蒂感到不適。喬納森.丘受訪時亦表示，並未對惠蒂造成傷害，只是想要一張自拍照。

英國單日增近2.3萬宗確診 政府堅持如期解封 【下一頁】

惠蒂未就影片發表任何評論，據悉，他將影片中2位年輕人舉動視為「小學生行為」（schoolboy behaviour）。若影片沒有在網上流傳，他甚至不會告訴任何人。倫敦大都會警察證實，曾就事件與惠蒂查詢及了解情況，惠蒂表明不想就事件提出任何指控。

從涉事影片可見，惠蒂被兩人拉扯上衣及搭膊頭，他需要不斷揮動手臂掙脫。惠蒂十分不耐煩，掙脫後迅速從兩人身邊走開，但仍不斷被拉入鏡頭。影片在英國引來多方關注，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在社交平台Twitter上譴責2名年輕人行為，並形容他們是「暴徒」（thugs）。

責任編輯：李俊儀