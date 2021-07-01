【美股焦點】叮咚買菜上市翌日飚近1倍 兩度觸發熔斷 曾削集資額7成

▲ 叮咚買菜紐交所掛牌翌日股價大漲，曾升近一倍。

中概生鮮電商股叮咚買菜（美：DDL）在紐交所掛牌次日股價逆轉，一度大漲96%，期間兩度觸發熔斷暫停交易，市值曾站上100億美元。叮咚買菜周三全日收報38.3美元，升63%，最新市值約90億美元。

叮咚買菜周二在美股首掛時一度潛水，跌穿上市價23.5美元，全日僅微升0.09%，惟上市翌日股價發力，在漲幅達43%時曾觸發熔斷暫停交易，恢復交易後升幅繼續擴大，二度觸發熔斷。

叮咚買菜申請赴美上市 集資約39億元、紅杉資本、軟銀有份投資【下一頁】

另一生鮮雜貨股每日優鮮（美：MF）上周五（25日）在納斯達克上市意外潛水，令市場調低對該類股份的預期。叮咚買菜其後更新招股書，首次公開發行370萬股美國存託股票（ADS），募資約8695萬美元，僅為原定計劃的四分一。

叮咚買菜至今仍未盈利，公司2020年的收入達到113億元（人民幣，下同），按年升1.9倍；今年首季度收入38億元，按年升46%。去年全年的虧損淨額約31.8億元，今年首季度虧損13.8億元。

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編輯：陳健婷