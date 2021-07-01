【七一授勳】周松崗蔡冠深獲授大紫荊勳章　恒地李家誠獲金紫荊

▲ 港交所（00388）前主席周松崗獲大紫荊勳章

港府公布2021年授勳名單，總共有746人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，當中7人獲最高榮譽大紫荊勳章，另有18人獲金紫荊星章，包括多名金融、商界人士，如港交所 （00388） 前主席周松崗、香港中華總商會前會長兼新華集團主席蔡冠深獲得大紫荊勳章。

恒地 （00012） 聯席主席、富商李兆基次子李家誠則獲金紫荊星章。

港府在新聞稿指，周松崗自2012年出任行政會議成員，就政府的決策及施政，提出不少真知灼見，貢獻良多。作為市區重建局主席，他帶領市建局肩負尋求嶄新方法增加房屋供應的任務，協助政府推行過渡性房屋項 目，並加強市建局推動本港樓宇復修工作的主導角色，而周松崗亦於其他公職崗位和慈善工作上，貢獻尤深。

▲ 香港中華總商會前會長兼新華集團主席蔡冠深獲大紫荊勳章

港府另指，蔡冠深出任香港中華總商會會長及亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會中國香港代表時，協助商界應付變化多端的營商環境所帶來的挑 戰，並加強香港與內地及海外貿易伙伴的經濟連繫及網絡。港府稱，蔡冠深熱心推動香港作為「一帶一路」重要平台的獨有優勢，並就提高本港競 爭力和發展潛力，出謀獻策。

除周松崗、蔡冠深二人，其他獲大紫荊勳章人士主要來自政界、鄉事派以及新任首席法官，包括張舉能、鄭若驊、葉劉淑儀、陳振彬和盧文端。

▲ 李家誠獲金紫荊星章

繼父親李兆基2007年獲頒大紫荊勳章，李家誠今年獲授金紫荊星章，港府指，李家誠一直大力推動「社會房屋計劃」，並響應政府的「過渡性房屋計劃」，為居住環境惡劣、有迫切需要的基層家庭，提供過渡性社會房屋，同時積極參與弱勢社羣、教育及科研、青年發展、文化體育等方面的工作。

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