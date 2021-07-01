【佛州大樓倒塌】增至18死 一對小姐妹遇難

▲ 搜救人員再找出多具遺體。

美國佛羅里達州一棟12層高公寓大樓，於上周四凌晨發生倒塌。搜救人員再於現場發現多6具遺體，確認增至最少18人遇難，當中包括兩名兒童。事發一周後，搜救人員至今仍希望找到，但坦承機會相當渺茫。

【佛州大樓倒塌】增至11死 火災增加搜救難度（第二版） 【下一頁】

邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）警方周三（6月30日）確認，遇難兒童分別為10歲的露西亞（Lucia Guara）及4歲的愛瑪（Emma Guara），兩人為姐妹。當地縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，在今次大樓倒塌事件中損失的性命都是悲劇，有兒童遇難讓人更難受。

目前，事件中仍有145人下落不明，搜救人員仍在努力，希望找到生還者。然而，事發已一周仍是未能找到任何幸存者，參與搜救的以色列國家救援小組指揮官瓦赫（Golan Vach）坦言，可能要更加現實面對搜救工作。瓦赫指大多倒塌位置的瓦礫相當緊密，挖掘難度不少。

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天氣亦是今次事件救援的一大阻礙，當地於周三迎來雷暴雨，預計周四（7月1日）天氣會更加惡劣，甚至可能強風及閃電。不過，瑟夫賽德（Surfside）市長伯克特（Charles Burkett）強調，搜救行動仍會繼續。

佛州倒塌公寓存在結構問題？ 有顧問3年前已警告 【下一頁】

邁阿密戴德縣瑟夫賽德市一幢已有40年歷史的公寓大樓，於上周四（6月24日）凌晨突然局部倒塌，有55個單位受影響。事後有指大樓早已存在結構問題，數年前曾有報告建議盡早維修，但大樓維修工作始終從未有開始。

責任編輯：吳漢培