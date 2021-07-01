【新股IPO】滴滴出行首掛獲MSCI、富時羅素納入旗下指數　股價盤前升6%

▲ 【新股IPO】滴滴出行首掛獲納入多個指數

內地網約車公司滴滴出行（美︰DIDI）首日掛牌，即獲多間國際指數公司納入旗下指數。MSCI表示，將滴滴ADR加入MSCI中國全股票指數，7月15日起生效。另外，富時羅素表示，將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，7月8日起生效。滴滴股價盤前升6%，報15美元。

滴滴首掛開報16.65美元，曾較發行定價14美元升近三成高見18.01美元，其後升幅收窄，最終收報14.14美元，升1%，市值約為680億美元。

滴滴以每股13美元至14美元價格推介股票，最終發行價為每股14美元，發行3.17億股，較最初計畫多出約10%。根據彭博匯總數據顯示，這是中國公司赴美上市規模第二大的交易，僅次阿里巴巴 （09988） （美︰BABA）2014年的250億美元IPO。

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責任編輯︰梁浩碩