【券商點睇】龍頭券商預告半年賺百億 下半年板塊有望轉勢？

上半年中資券商表現，可謂乏善足陳。除了中信證券（06030）較佳，累計漲幅超過10%之外，大部分均錄得下跌，中國銀河（06881）、廣發證券（01776）及海通證券（06837）等跌幅介乎1.9%至4.7%不等。

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近日，中信證券、海通證券、國信證券（深：002736）和西南證券（滬：600369）4家券商先後發布業績預告，均實現業績大幅增長，有3家券商淨利預增或達到50%，其中，西南證券預計淨利最高同比增長八成。至於中信證券則賺過百億，上半年純利介乎107.1億至116億元人民幣。

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對於業績大幅增長原因，上半年券商的自營投資業務收入、經紀業務手續費淨收入、投行業務手續費淨收入都有大幅增長。同時，今年上半年的信用減值也按年減少。

事實上，市場普遍仍看好中資券商有更佳表現，一來目前估值處於歷史低位，二來有6家券商獲得了證券投資基金投顧業務試點資格，被視為券商進入財富管理買方投顧的時代，有利於估值上調。

東北證券指出，縱觀近三年券商業績表現，整體呈現向好趨勢，特別是經紀業務、自營業務增長明顯。近三年行業平均淨資產收益率穩定上升，2020年股本回報率（ROE）增長至7.6%，特別是龍頭券商表現亮眼，前五大券商及前十大券商平均ROE水平均高於行業平均水平。

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記者：林衛