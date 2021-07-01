【A股布局】上半年國內新基金集資額創新高 發行規模達1.61萬億

今年首季A股行情熱爆，新基金成搶手貨，頻頻呈單日賣光的盛況。上半年新基金募資總規模達到1.61萬億元（人民幣，下同），為基金行業最好的一個上半年，同比增幅達52%。其中，權益類基金發行規模超過1.3萬億元，佔比達81%。

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WIND數據顯示，截至周二（6月29日），今年共有839隻基金公告成立，合計規模達到1.61萬億元，單隻新基金平均募集規模達到19.2億元。這是中國公募基金史上第四次半年度新發規模超過1萬億元，亦是史上新基金募集金額最高的上半年。

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事實上，上半年的發行市場並非一帆風順。股市大漲的1月份，新基金發行出現罕見的高潮，規模接近5,000億元。由明星基金經理馮波管理的易方達競爭優勢企業混合基金認購資金超過2,300億元，創下公募基金行業最高認購紀錄。

但農曆年後，股市大幅調整，新基金發行受到影響，單月基金發行規模均不足1,500億元。5、6月份隨著市場逐漸回暖，發行情況開始好轉，6月以來截至28日，新發基金規模超過2,300億元。

展望下半年，市場普遍預期新基金發行的熱度或回落。究其原因，基金的發行熱度與市場行情關係緊密。目前，市場上有號召力的明星基金經理，無論管理的產品數量還是個人的管理規模都到了一定的容量上限，後期也會減少新發基金的頻率。同時，下半年A股市場維持上落市，即使行情有所回暖，新基金發行市場也很難回到春節前那樣火爆的局面。

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記者：林衛