【港股黑期+ADR】恒指黑期低水125點　騰訊ADR喘穩

夜期雖然休市，外圍走勢繼續，恒指黑期跌166點，報28703點，較現貨低水125點，港股ADR變動不大，阿里巴巴美股較港高0.1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 45.29 +1.0% 百度美股 197.26 -1.1% 騰訊ADR 582.23 -0.3% 阿里巴巴美股 219.52 -0.2% 網易美股 178.91 +1.7% 京東美股 305.30 0.0%

中國共產黨成立100周年大會今早在北京天安門廣場舉行，香港回歸紀念日假期休市一天。財新6月中國製造業採購經理指數（PMI）降至51.3，創3個月低位，低過市場預期中值51.8及5月的52，反映製造業增長勢頭減弱。內地股市高開後向下。

滬指今日收報3588點，跌0.07%；深證成指現跌122點或0.8%，收報15038點；深證創板跌0.6%，收報3455點；上證科創板跌0.5%，收報1579點。

人民幣兌美元中間價報6.4709，較上日報6.4601，下調108點子，創近1星期低位。人民幣今日先跌後升，離岸人民幣最新報6.4648，在岸人民幣最新報6.4611。

人民銀行公開市場今日進行100億元（人民幣‧下同）7日期逆回購操作，中標利率維持2.2厘。因今日有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。

相關文章：【建黨100周年】習近平發表講話：誰欺負我們 必將碰得頭破血流（直播重溫）

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>



一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結