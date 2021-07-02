【港股黑期+ADR】中概電商股突轉弱　阿里美股低港2%　恒指黑期跌92點

經濟合作暨發展組織指出，全球稅改已獲得130個國家支持，全球稅收協議將於10月敲定，消息指出，全球最低企業稅率將至少為15%，針對的跨國公司，為全球營業額超過200億歐元，稅潤率超過10%的企業。納指一度跌0.4%，其後V彈至倒升0.1%，不過，部份中概股急跌後，並無跟隨V彈，電商中概股齊跌。

黑期跌92點，報28774點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 45.30 +1.0% 百度美股 195.46 -2.0% 騰訊ADR 580.26 -0.6% 阿里巴巴美股 215.16 -2.2% 網易美股 176.52 +0.4% 京東美股 300.53 -1.6%

中國共產黨成立100周年大會今早在北京天安門廣場舉行，香港回歸紀念日假期休市一天。財新6月中國製造業採購經理指數（PMI）降至51.3，創3個月低位，低過市場預期中值51.8及5月的52，反映製造業增長勢頭減弱。內地股市高開後向下。

滬指今日收報3588點，跌0.07%；深證成指現跌122點或0.8%，收報15038點；深證創板跌0.6%，收報3455點；上證科創板跌0.5%，收報1579點。

人民幣兌美元中間價報6.4709，較上日報6.4601，下調108點子，創近1星期低位。人民幣今日先跌後升，離岸人民幣最新報6.4648，在岸人民幣最新報6.4611。

人民銀行公開市場今日進行100億元（人民幣‧下同）7日期逆回購操作，中標利率維持2.2厘。因今日有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。

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