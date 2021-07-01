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【港股休市】中共建黨百年大會今舉行　財新6月PMI見3個月低A股收跌

股市 15:18 2021/07/01

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【港股休市】中共建黨百年大會今舉行　A股高開後回落

中國共產黨成立100周年大會今早在北京天安門廣場舉行，香港回歸紀念日假期休市一天。財新6月中國製造業採購經理指數（PMI）降至51.3，創3個月低位，低過市場預期中值51.8及5月的52，反映製造業增長勢頭減弱。內地股市高開後向下。

滬指今日收報3588點，跌0.07%；深證成指現跌122點或0.8%，收報15038點；深證創板跌0.6%，收報3455點；上證科創板跌0.5%，收報1579點。

人民幣兌美元中間價報6.4709，較上日報6.4601，下調108點子，創近1星期低位。人民幣今日先跌後升，離岸人民幣最新報6.4648，在岸人民幣最新報6.4611。

人民銀行公開市場今日進行100億元（人民幣‧下同）7日期逆回購操作，中標利率維持2.2厘。因今日有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。

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