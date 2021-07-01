巴克萊加入華爾街漲薪隊伍 　全球初級銀行家受惠

▲ 繼摩根大通、美國銀行後 ，巴克萊銀行（Barclays）也將提高初級銀行家薪酬以挽留人才。（法新社資料圖片）

繼摩根大通、美國銀行等華爾街競爭對手之後 ，巴克萊銀行（Barclays）也將提高初級銀行家薪酬以期留住人才。

據知情人士透露，巴克萊將把所有美國分析師的一年基本工資提高15,000美元，並將經理（associate）和副總裁（vice presidents）的基本工資提高25,000美元。據悉第一年的分析師基本工資將增至10萬美元。

美國以外員工加薪幅度，將採取同樣的百分比，以當地貨幣計算。巴克萊對銀行部門所有初級銀行家的加薪，將於7月1日起生效，周三開始正式傳達。巴克萊發言人拒絶置評。

另外，巴克萊銀行周三表示，將把其在倫敦的投資銀行員工遷入附近的總部，整合金絲雀碼頭金融區的辦公空間。該行將在2022年底前騰出投資銀行所在的5 North Colonnade，並計劃翻新其高聳的32層One Churchill Place大樓。整合辦公空間是因應疫情期間，世界各地的銀行都在縮減房地產，轉向更多在家工作。

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編輯：李勝君