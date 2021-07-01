▲ 【新股IPO】茶飲「道地」母企匯泉國際遞交上市申請 主要收入來自賣酒

茶飲料品牌「道地」母企匯泉國際遞交上市申請。截至去年底止，匯泉國際於天然、健康及功能飲料類別包括9個品牌，涉及252個SKU，同時滙泉亦有進口多個國際烈酒及葡萄酒品牌，包括164個品牌的1,434個SKU。

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匯泉於1982年成立，現擁有自家品牌產品「道地」及「美果」品牌，包括道地茶品系列、道地極品系列、道地百果園系列、百果園系列、巴侖氏系列等。而公司合作的烈酒及葡萄酒品牌有Jack Daniel's、BACARDÍ、JURA、The Dalmore等。另外，其他產品包括美果零食及道地雪糕。

據初步招股書顯示，截至今年3月底止3個月，匯泉收益按年升73.9%至5.6億元，其中，國際烈酒及葡萄酒升1倍至4.1億元，天然、健康及功能飲料升33%至1億元，至於其他產品銷售則跌5.1%至4450萬元。

匯泉2020年盈利錄得2.3億元，按年跌4.3%，期內收入升1%至18.6億元，毛利率為33.3%。

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編輯：袁諾曦