【新股IPO】本地電商友和YOHO申請上市　政府創投基金投資、GMV與HKTVmall差多少？（第二版）

▲ 友和集團正式遞交上市申請，是政府創投基金首批投資的公司之一。

本港電商公司友和集團YOHO正式遞交上市申請。截至今年3月底止財年，友和YOHO年內溢利為2873.3萬元，按年增長近57%，全年收入錄得5.23億元，按年增長逾1倍。友和YOHO是首批獲創科創投基金計劃投資的公司之一，而創科創投基金是香港政府於2017年成立的20億港元基金。

截至3月底，友和YOHO註冊會員數目達53.9萬，過去3年業往績期內，年複合增長62.9%；最新年度完成訂單數目共34.6萬宗，年複合增長90.8%。

友和上年度總商品交易額（GMV）為5.06億元，近3年複合增長107.2%；客單價1463元，年複合增長8.6%。

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茶飲「道地」母企匯泉國際遞交上市申請 主要收入來自賣酒，可見【下一頁】

以本地電商龍頭香港電視 （01137） 旗下HKTVmall為參考，HKTVmall在2020年全年訂單總商品交易額（GMV）達59.5億元。HKTVmall於今年5月最新GMV數據受惠「感謝祭」推廣，單月GMV達5.14億元，與友和相比，HKTVmall規模仍有明顯優勢。

HKTVmall今年5月日均訂單為3.8萬宗，平均訂單價為436元，曾於 HKTVmall 購物的獨立客戶數量為46萬人。

與HKTVmall以生活百貨為主力銷售產品，友和主攻產品種類有明顯分別。

友和平台上產品組合涵蓋逾23,000項SKU，劃分五個類別（佔總收益百分比），分別是家庭電器（39.7%），電子產品（26.5%），美容及護理電子產品（17.5%），電腦及周邊（9.5%），生活時尚產品（6.8%）。

（第二版加入與HKTVmall 規模比較）

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編輯：區嘉俊