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【新股IPO】友和集團遞交上市申請　政府創投基金首批投資企業　上財年收入增長1倍

股市 23:12 2021/06/30

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友和集團正式遞交上市申請，是政府創投基金首批投資的公司之一。。

本港電商公司，友和集團正式遞交上市申請，截至今年3月底止財年，年內溢利為2873.3萬元，按年增長近57%。期內，收入錄得5.23億元，按年增長逾1倍。友和是首批獲創科創投基金計劃投資的公司之一，而創科創投基金是香港政府於2017年成立的20億港元基金。

截至3月底，註冊會員數目達53.9萬，過去兩年的年複合增長62.9%；已完成訂單數目34.6萬，年複合增長90.8%；總商品交易額（GMV）為5.06億元，年複合增長107.2%；客單價1463元，年複合增長8.6%。

友和指，產品組合涵蓋逾23,000項SKU，劃分五個類別（佔總收益百分比），分別是家庭電器（39.7%），電子產品（26.5%），美容及護理電子產品（17.5%），電腦及周邊（9.5%），生活時尚產品（6.8%）。

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編輯：區嘉俊

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