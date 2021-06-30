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【業績｜零售股】先施全年蝕1.45億不派息　新股東偉祿至少18個月提供財務支援

股市 23:06 2021/06/30

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先施全年蝕1.45億不派息　新股東偉祿至少18個月提供財務支援

先施 （00244） 截至今年2月底止全年，虧損為1.45億元，去年同期則蝕1.47億元，不派息。期內，收益按年跌32.6%至約1.8億元，其中百貨業務收益跌32.8%至1.78億元。截至2月底止，集團共有222名僱員，減少了44人。

先施主席馬景煊辭任，新股東偉祿召開股東會委任新董事，看【下一頁】

先施去年賣盤予偉祿集團 （01196） 。先施指，於6月11日從偉祿獲得一筆上限為4000萬元過渡貸款融資，用作額外營運資金。於今6月29日，偉祿承諾自6月30日起計至少18個月內向集團提供持續財務支援以供集團償還到期之債務及責任，並且不會要求償還有關財務支援金額。

公司董事經作出適當查詢及考慮現金流量、資本開支等預測基準，並計及營運表現合理可能變動、成功重續及持續可取得之銀行及其他借貸融資，及獲得偉祿財務支援後，相信集團將具備足夠財務資源持續經營。

先施又指，管理層已一直採取措施改善盈利能力，控制營運成本並降低資本支出，以改善集團營運表現及減輕其流動資金風險。該等措施包括（i）持續重新制定其營銷策略及定價政策；（ii）繼續採取措施控制資本及營運支出；（iii）與其業主協商以調低租金；及（iv）物色變現若干資產機會。

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編輯：袁諾曦

港股 先施（00244） 偉祿集團（01196）

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