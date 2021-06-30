【業績｜餐飲股】翠華全年虧損收窄至1.2億不派息　香港收入跌47%

▲ 翠華全年虧損收窄至1.2億不派息 香港區收入跌47%

翠華 （01314） 截至3月底止全年，虧損大幅收窄60.9%至約1.24億元，不派末期息。期內，翠華收益按年跌30.8%至9.6億元，當中香港跌46.9%至4.7億元，內地則跌0.9%至4.8億元。翠華在政府防疫抗疫基金及「保就業」計劃補貼共獲約5540萬元。

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翠華表示，香港業務已接連受到四波疫情的嚴重衝擊，受第四波疫情影響，業務於12月份再次惡化。不穩定的營商環境和疲弱的消費信心對香港業務造成不利影響。

翠華指，計劃積極開拓平台及開發新品牌，並探索其他新型業務模式，而且加快進軍海外市場及粵港澳大灣區的速度。集團亦將善用與新加坡珍寶集團有限公司的戰略夥伴關係，繼續審慎尋求在新加坡及其他東南亞地區發展的機會。

除了重整餐廳網絡及拓展業務版圖外，集團亦將積極推廣外賣服務。另外，集團正通過控制成本如租金及勞工成本，以及檢視及重整經常性開支，以保持利潤率。

期內，全體董事局及高級管理層成員自願於去年2月至7月底減薪30%，並於去年8月至今年3月底期間減薪15%。

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截至3月底止，香港有35間餐廳，較去年同期少7間，內地增加4間至40間餐廳，澳門及新加坡分別有3間及1間餐廳。翠華指，隨著新加坡疫情漸趨穩定，預計業務會逐步恢復至正常水平，集團將擴大在該地區的業務網絡，今年5月已在JEM開設一間新店，計劃於8月在Jewel再開設一間餐廳，進一步開拓新加坡市場。

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編輯：袁諾曦