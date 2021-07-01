【樓市報告】屯馬綫由刊憲到通車　土瓜灣樓價竟跑輸大市　仲量聯行：2022年可望進一步上升

港鐵屯馬綫全綫通車後，據前綫代理說，區內物業交投持續造好。然而，仲量聯行研究部數據顯示，自政府於2011年11月將屯馬綫項目刊登憲報後，土瓜灣的中小型住宅樓價至今僅升57%，升幅略低於九龍區的66%及香港整體的72%。

該行指，翻查歷史數據，當政府公布興建新鐵路綫後，將受惠地區的樓價表現一般會超越大市，並於正式啟用後顯著上升。該行以觀塘綫延綫為例，並指自2009年政府將項目刊憲後，黃埔樓價升幅已略為領先大市，而在2016年工程完成後，該區住宅樓價隨即錄得顯著升幅，截至2017年底，黃埔樓價累積升幅達24%，較整體市場的19%為高。

雖然政府公布屯馬綫消息後，似乎未有帶動土瓜灣區住宅樓價顯著上揚，但仲量聯行香港項目策劃及顧問部資深董事李遠峰說：「儘管政府公布屯馬綫消息後似乎未有帶動土瓜灣住宅樓價顯著上揚，但隨著交通基建更添完善，尤其至2022年沙中綫全面落成，現有東鐵綫延伸過海至灣仔及金鐘，我們預期將帶動區內的住屋需求，因此，如歷史重演，土瓜灣的住宅樓價將可望進一步上升，甚至跑贏大市。」

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝說：「土瓜灣屬早期發展的舊區，區內建築以建於二十世紀中期的住宅及輕工業樓宇為主，因須符合前啟德機場的樓宇高度限制，一般樓高十層或以下。市建局將於下一個財政年度再推售五個住宅重建項目，合共提供3,070個單位，新鐵路支綫將進一步釋放土瓜灣的重建潛力，將吸引發展商的注意。」

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