【一起酒過的日子@iM網欄】書本上學不到的飲酒禮儀

唔講酒杯，唔講選酒。講啲飲返嚟的智識。

我有個中學師兄，是某大上市公司的高層。先把他匿稱為Alan。

話說作為前輩的Alan非常慷慨，每次一大班師兄弟約食飯，都會特地去買幾支二千到八千蚊不等的名酒給大家品嚐。

自認不懂紅白酒的Alan，買酒一般是看價錢、知名度和分數做人。雖然不懂，但有錢有事業，而且是靠自己打拼得來的那種，選的都是大名的好東西。世界上這類人很多，一般都是因為工作見客而開始接觸餐酒，更加是第一次接觸就已經係飲靚嘢。Alan本身對味道要求不高，也不會花時間研究紅白酒和香檳。總之好睇，有頭有面就是 job done。

這個做法本身是沒有問題的，畢竟餐酒的學問，幾世都不會學得完，用價錢和分數來衡量更直接了當。而作為有份飲的我，自然也無任歡迎。

問題是每當有其他朋友拿出一些市場上較少見，但又只值三位數的酒時，Alan的面容便不期然地開始扭曲，馬上叫大家把「平酒」收起，只可喝他帶來的。

我獻上的農莊香檳，就算是Jérôme Prévost 級數的，都要放埋一邊。Jérôme Prévost說到底都是獨立香檳的代表人物。他用上了二十多年的時間，一手讓香檳迷重新愛上pinot meunier葡萄柔和的特性。只是名字不算耳熟能詳，而且沒有離地的價錢。

Alan對一千元以下的酒未感興趣，而大家每次都非常尊重Alan，所以，收起就收起囉。

明白到師兄是出自一片好心，希望能讓大家開眼界，但有種餐桌禮儀叫俾啲機會平酒。好酒不一定貴，value for money的酒有它的原因，有時持開放態度，你會更被人尊重。這是飲返嚟的智識。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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