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【周末好去處】挪亞方舟暑假推「夏日森動大歷險」　 7大活動一覽

理財智慧 20:32 2021/06/30

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新冠肺炎疫情緩和，踏入暑假，相信有不少家長已為小朋友計劃各種活動，「挪亞方舟」將於7月17日至8月29日期間 (逢周六及日)，舉行「夏日森動大歷險」，包括小朋友可模擬駕駛飛機、透過互動遊戲形式尋找恐龍的足跡、可近距離觀察珍奇異鳥及爬蟲類動物。

活動 簡介 資格
「室内遙控越野攀爬車大冒險」(全港首創) 在模擬亞馬遜自然地勢的場景，以越野攀爬車穿越石路、斜坡、深坑與及飛越木棧橋，在限時內克服各種挑戰完成探險之旅。 所需遊戲券：4張
適合5歲或以上之人士
「飛凡小機師訓練營」 小朋友可變身為小小飛機師，穿上制服在模擬駕駛艙場景裡，控制著模擬駕駛器。除了學習飛行知識，工作人員亦會在場講解亞馬遜擁有全球最大及物種最多的熱帶雨林；而每位參加者會獲得登機證。 所需遊戲券：5張
適合5至11歲之小童
備有主題服飾可供穿著，尺碼選擇有限，以現場安排為準
「森林民族手織坊」 名運用編織機及工具，創作民族風杯墊；利用棉繩，打造小手作帶回家作擺設。 所需遊戲券：3張
適合5歲或以上之人士
 
「恐龍足跡大發現」 透過互動觸控屏幕及趣味遊戲，可讓小朋友認識到不同恐龍種類及形態。小朋友可利用互動觸控屏撥開沙粒，發掘恐龍的化石及了解恐龍的身體構造，亦可用拓印方式認識恐龍的種類，如三角龍、暴龍及無齒翼龍。  
「動物生態大奇觀」 可近觀珍奇異鳥及各種爬蟲類動物如托哥大嘴鳥、愛情鳥及變色龍外，更可參加導賞活動，由動物飼養員或專業導賞員深入淺出，講解各瀕危動物的生態習性，並有機會近距離觀察輻射龜及睫角守宮(壁虎類)等爬蟲類動物，以及玳瑁、動物皮等標本，以深入了解各動物的生態，提升保育的意識。  
「萌趣動物騎騎樂」 可騎上Q版動物電動車，穿梭於森林之間來個開心大暢遊，享受馳騁之樂。 所需遊戲券：2張
只適合小童參加
身高110厘米或以下之小童須由家長/監護人陪同
每輛車最多可載一位小童及其1位家長/監護人
總乘載量不得超過250磅
「空中奇遇索道」 可讓大人及小朋友體驗凌空於樹叢中穿梭。 只適合7歲或以上及身高110厘米或以上之人士
參加者必須穿著運動褲及運動鞋
每位參加者只可玩一次。

挪亞方舟「夏日森動大歷險」活動詳情：

  • 活動日期：2021年7月17日至2021年8月29日(逢星期六及日) 
  • 時間：上午10時至下午6時
  • 地點：香港新界馬灣珀欣路33號 
  • 查詢電話：3411 8888
  • 網站：詳情請參閱 http://www.noahsark.com.hk  
  • 入場費：凡進入挪亞方舟人士需繳付入場費，成人HK$198，小童及長者(特惠門票)HK$158，活動期間設有買2送1門票優惠。
     

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責任編輯：黎淑雯

 

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