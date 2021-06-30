【再創歷史】柏傲莊III呎價逾4.5萬元　一周兩度打破新界分層單位呎價紀錄　鄭志剛：市場對優質樓盤非常渴求

港鐵屯馬綫全綫通車後，位於大圍站上蓋的柏傲莊再錄新高成交，更於一周內兩度打破新界分層單位呎價紀錄。新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「市場對優質樓盤非常渴求，造就柏傲莊價量兼備的銷售佳績，套現逾373億元。」

翻查成交紀錄，柏傲莊III於上周三（6月23日）以招標形式售出一伙四房標準戶，成交價4,441.5萬元，以實用面積1,269平方呎計，呎價更高達3.5萬元，打破新界標準分層戶開埠紀錄。然而，短短一周內，紀錄已被改寫，發展商指，柏傲莊III今日（6月30日）招標售出一伙四房雙套連天台的特色單位，實用面積1,695平方呎，成交價達7,650萬元，實用呎價高逾4.5萬元。資料顯示，柏傲莊分三期發展，所有期數均已登場，並於短短9個月內累售3,028伙，佔整個項目約98%。

新世界營業及市務總監黃浩賢說，截至今天(30/6)，集團今年上半年售樓套現近147億元，涉逾980伙單位，項目包括柏傲莊一至三期、瑧頤、傲瀧、柏蔚山、柏傲灣及名鑄等；當中柏傲莊III速沽845伙，佔單位總數85%，項目成交價更屢創新高，反映項目「價量兼備」。

柏傲莊III示範單位相片︰

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