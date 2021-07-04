【宏觀術數@iM網欄】生於七月四日 從冥王星看美國

上月中談及香港夏至星盤世運分析，提及到太陽星於主宰政府及大機構的宮位本來有吉會，流月卻恰巧逢上太陽化忌，恐怕對男性政商人物容易出事。言猶在耳，上周政府公佈新任命政務司司長，原來此職位的張建宗沒得留低，確是有人歡喜有人愁，而政務司司長也算是現時政府內最高級的男性官員裡，星學玄奇總是出人意表外，又給出道理來……

香港說過了，今期想談談美國的生日7月4日。記得89年由湯．告魯斯主演改編自暢銷自傳小說的同名電影獲得巨大成功，戲內男主角出生於美國國慶日，從少愛國心切加入軍旅，被派至越南參戰，面對生死殺戮，曾誤殺隊友，自己也受襲雙腿癱瘓後回國退疫，經驗苦難洗滌後，最終走上反戰陣形的心路歷程。

▲ 《生於7月4日》電影海報

此故事很具「美國」風格，有勇往直前，為個人理想為世界/自己帶來蛻變，也有深刻的反醒重生。而死亡、掩沒，再重生，劇烈蛻變，死而後生，正是星占學上冥王星的特性，而最近幾年美國星盤的主旋律正深受「冥王星」重逢所影響著，想了解此超級大國何去何從，從中可能得到一些啟示。

神秘學者都指出當年美國開國元勳中不少都是共濟會(Freemasonry)成員，當中包括喬治．華盛頓及富蘭克林等。因此認為美國於1776年7月4日宣讀獨立宣言的時刻肯是精心挑選的。例如月北交點對美國經濟周期的影響，還有天王星坐雙子座的特性等，今期介紹一下冥王星的影響。

▲ 十八世紀共濟會入會儀式

冥王星的名稱在希臘羅馬神話為冥府之神，本來便帶有死亡再重生的意象。而在世運占星學中被喻為往往帶來恐佈大蕭條、大量死亡的戰爭或神祕社團組識等較負面意象。事實上，冥王星在1930年代被正式發現，正值美國經濟大衰退期間，及後又發生世界大戰，以至於首次原子彈的使用。冥王星繞日的周期為248年，於美國國運星盤處於摩羯座27度，於1762年至1777/8年都徘徊於在此星座中，帶來世界政局大變及天災，也包括美國脫離大英帝國而獨立。

▲ 冥王星雖於2006年被科學界降格為矮行星，星學上意義不變。

冥王重逢 危機再臨

時光飛逝兩百多年匆匆過去，冥王星又於2008重臨，配合當時天星組合為世界帶來了金融海嘯，美國更首當其衝受害不少。隨著星運轉變這幾年冥王星均於20多度和美國原星盤重逢，影響力更為明顯，當中包括對以往政策和制度重新檢視，對存在感或失去競爭優勢的危機感更強，會使用非常手段及禁令，打擊對手和控制大集團皆屬於其性質。特別冥王星本身帶在神祕組識（或黑社會）的性質，懷疑論者認為美國深受地下社團（如共濟會），以至deep state 影響政策，冥王重逢也可能加強這方面影響。

天王星會合流年月北交點 留意匯率和利息變化

星盤內另一重點天王星又受到月北交點會合，配合其他行星相位，除了這兩三年內必須小心對政府突然對大企業，科技巨企以至外國對手具破壞性的政策和禁令外，對外國恐怕敵意也會有所加強，並且幾可肯定會暗中加強軍力和武備。經濟上由於月北交點會合原天王星，新科技經濟似乎仍會帶領風騷。惟這幾個月份內宜小心匯率和利息政策的改變，直接對金融市場帶來沖擊。

冥王星會於2024年正式進入寶瓶座，恰好為玄空風水三元九運中正式進入地運九運的年份代表世界意識形態和實質體制均多有改變。無論如何美國始終是現在世界最強國家，其星盤所示和星運計算類同也屬合理結果。

九運屬能源的世代，依冥王星類象來說現在主宰石油和煤，亦主宰鈾磺內的鈽，其命名也以冥王定為Plutonium，這兩三年內石油等能源商品價格容易因多有波動，可作參考。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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