【Mosaic慢慢砌@iM網欄】AIMC會員馬賽克聯展 創作風向標



雲集了三十多國家及地區九十多位馬賽克藝術家的作品，在帕萊勒蒙尼亞勒（Paray-le-Monial ）舉行的二 O一八年AIMC 會員馬賽克聯展，可以看到當代馬賽克創作的風向，我也趁機觀摩同行的新作，從而了解大家的探索結果。

這次展覽中，不少藝術家喜歡研究物料的運用，有些材料對我來說很新奇，例如有一位威爾士的藝術家以當地的岩石、樹皮、岩洞染料等擺在作品中，形成代表當地的獨特風格。也有的用瑪瑙、珊瑚、貝母、浮木甚至動物骨頭來創作，衝擊力十足。

立體雕塑或裝置作品，也是馬賽克表現力的一環，這次看到有小桌子、單人椅子、馬賽克樹、中空縷雕式馬賽克、馬賽克金疍等。我也有些作品是立體、雕刻的馬賽克，不過在運輸上真的好大難度，不易解決。

這次展覽也有幾位亞洲馬賽克藝術家，跟我最要好的是來自台灣的方文玲。我們是學習迷你馬賽克的同學，也是她推薦我加入AIMC, 真的好感謝。文玲是唯一一位以迷你馬賽克作品参展的，她的馬賽克玻璃條都是自行燒製拉成，一件8乘12厘米的作品就要花半年以上才做好。這次她的作品《Terrasse Bar, preparing for night……》精細加上趣味，好多會員看了都大為讚嘆！

▲ 方文玲的迷你馬賽克作品《Terrasse Bar, preparing for night……》



日本的喜井豊治已是很成熟的一位，他特別愛用白色石頭，表達受到人類破壞的土地通過與自然的和諧平衡，得以重生。

還有一位由香港移居英國的前輩李麗詩，她的《Agnus Dei》是專為香港聖公會諸聖座堂而作，圓形金色雙框加上精巧的剪切技巧，看起來端莊雅致。

▲ 李麗詩的作品《Agnus Dei》



在所有成員中間，我是一名参展新丁，仍在找尋自己的路向，作為香港人，如果可以連結中國文化與各地藝術家或觀眾，也是一個不錯的角色。

我的作品《十二章紋》，靈感來自古代皇帝龍袍上的十二個刺繡紋飾主題，分別是日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彜、水藻、火、米、黼、黻 。這些都是提醒為君者要重視的地方，對於當代的人，也許可以理解為希望成為更好的自己的要求。

▲ 洪捷作品《十二章紋》

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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