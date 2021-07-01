【網民熱話】10名同學夾份「玩新郎」 以3000枚1元硬幣做人情 網民：這是前男友報復吧？

出席婚禮有「人情」公價，如果你收到一盆硬幣作人情，你會怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文，指在河南的一場婚宴上，身穿白色上衣的男子直接從背包倒了3,000枚一元硬幣（約 3,600港元）來送人情，令在場親友和賓客感到驚訝，其後更無法點算硬幣總值，直接在禮金簿上寫「一盆」。

該男子在進入宴會廳時，向眾人表示：「快拿個盆出來」。當親友將他自行準備的紅色洗臉盆放在桌上後，這名男子立即打開書包，大量硬幣瞬間從背包內傾瀉而出，總共3,000元（約3,600港元） 。

據悉，該男子是新郎的同學，上學時就一直互相捉弄對方，如今對方結婚，他將10名好友的人情全數收集起來，走訪了四間銀行兌換成3,000枚一元硬幣，揚言要為他的婚禮添些「麻煩」，也增加一些樂趣。

按圖了更多，送人情經歷：

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此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為他感覺像是搞破壞，到時候朋友回禮一個不銹鋼盆。有人搞笑問：「這是前男友報復吧？」、「一盆硬幣，這是喜事？」。另有人搞笑表示「心疼要接手的銀行櫃員」

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責任編輯：陳頌潔