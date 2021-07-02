【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑剛翻新機場緩跑徑 細賞東涌及機場美景

去東涌或大嶼山跑步，多數都是跑上山去，多條風景怡人的跑山或行山路徑任君選擇，但最近天氣炎熱，跑上山有點吃力，加上暴曬很易中暑，晨早跑平路較為划算。最近小弟才得知，原來東涌至機場之間有條全長7.1公里的機場緩跑徑，更於去年底完成翻新，連接客運大樓與東涌及多個機場主要地標，更可前往機場古物園及享用嶄新戶外健身設施等，跑友們又豈能錯過？

這條緩跑徑的起點在機場二號閘旁，大家可直接乘搭前往機場巴士到二號閘落車，隨即可在起點開跑。小弟當日想跑多一點，選擇由東涌發展碼頭出發，沿東涌海濱路旁的東涌海濱長廊先跑一會（當然亦可由東涌港鐵站作起點，由B出口向著纜車站方向，經過東涌游泳池到東涌海濱長廊就可），再跑上赤鱲角南路，這時你就會發現機場緩跑徑的介紹牌，這裡就是緩跑徑的終點了，由這裡往機場來回大約13-14公里左右，又可以在緩跑徑起點的汽水機進行補給，實在不錯。

▲ 東涌海濱長廊是東涌人的跑步熱點。

▲ 轉入赤鱲角南路，就很快到達機場緩步徑。

▲ 沿途指示充足，不怕迷路。

▲ 機場緩跑徑路線圖。

跑了幾分鐘，就會到達高度僅77米的觀景山，如有時間可以上去望望，走過880級樓梯，500米大約十多分鐘的步程，就可遠眺機場及東涌美景。

▲ 觀景山入口。

▲ 觀景山頂可遠眺機場及東涌美景。

接著會先經過國泰城，轉右會跑到香港機場古物園，內裡設有嶄新型格的戶外健身設施，可配合手機app Equilibria 使用，喜歡健身的朋友不容錯過。香港機場古物園是一座以新機場古物為主題的公園，內有展板介紹機場及其興建歷史，以及香港航空業和運輸業的發展。此外，古物園園內擺放了興建機場時曾經使用過的機械零件，包括機場填海工程吸泥船所使用的巨型絞刀，及一個用於機場平台開拓工程的卡特彼勒載重車的巨型輪胎，別具特色。

▲ 機場古物園設有型格健身設施。

至於古物園旁邊的古窯公園是赤鱲角西南面蝦螺灣的遺址，這遺址當年最重要的考古發現是十多座鑄爐遺跡，相信是源自元代。當年新機場的規劃決定將蝦螺灣遺址的遺跡群納入保留區域，其後機管局修建古窯公園，讓公眾認識及了解赤鱲角的文化遺產。

▲ 蝦螺灣鑄爐遺跡原址保留於古窯公園。

再向前跑多一至兩公里左右，會先經過香港航空飛行培訓中心，再可跑到中國航空大廈及民航處總部，沿路車輛不多，加上沿海邊跑份外舒服。接著可照著指示牌跑去二號檢查閘的起點，大約跑多兩公里左右，欣賞身旁飛機升降，這時已跑了七公里多，是時候買罐汽水補給下吧。

▲ 在海濱及草地旁的緩跑徑，很有去旅行的感覺。

▲ 一邊跑一邊欣賞飛機升降。

▲ 跑到機場二號閘，就是機場緩跑徑起點，有汽水機提供補給。

如果有餘精力，可以沿緩跑徑掉頭跑多兩公里至三號檢查閘，再跑多兩公里沿觀景山旁的觀景路及赤鱲角南路返回東涌，約十二公里的跑步旅途大致完成。如果嫌東涌商場食肆都是連鎖店太過單調，可以考慮跑多兩公里跑至逸東邨作終點，那裡有粉麵小店提供早餐，享用粥粉麵食，份外滿足。

▲ 逸東邨這間粉麵店味道不錯，跑完步不妨試試。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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