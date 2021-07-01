【C家教路@iM網欄】美股科技板塊領跑 港股正等待盈喜潮追落後

雖然市場唱淡的聲音越來越多，美股的表現仍然強勢，截至撰文時， 納指繼續創歷史新高，由上次高位升逾2%。以「契媽」為首的AR K系列科技股表現出眾，其旗艦ETF基金ARKK已從五月低位反 彈逾三成，年初至今表現有約5%，可見「新、舊經濟」 的分化仍然存在。年初時被「契媽」祝福的百度（BIDU）雖然已 被其基金公司打入冷宮，但百度一眾的中概股近期都回暖， 國內電動車三傻之一的蔚來 (NIO) 更於低位30美元回升逾六成。由此可見，在一輪通脹預期飆升、 殺估值，以及美國聯儲局議息等消息盡出後， 市場對高估值的股票接受程度逐漸提升， 或許市場在平衡估值分化及板塊輪動之間，更偏好後者。

在聯儲局還未正式啟動收水前以及市場資金充裕的情況下， 美股的強勢相信會依舊持續。近日美元指數已率先反彈， 低估值的港股變相只能做「追落後」的靶點。7至8月將會又迎來一 輪業績期，港股大多都會發佈中期業績報告， 由於去年新冠疫情的低基數影響， 筆者相信今年將會有不少公司發出盈喜公告。 上周正在熱炒風口的體育用品股—安踏體育（02020）及李寧（ 02331） 分別先後發出了盈喜公告，兩者本月至今的表現升逾一成及三成。 筆者對此公告並不意外，尤其今年受益於「新疆棉」 事件及國潮復興，或許下月的東京奧運仍可對股價有一定支持， 但筆者已於較早前少許獲利，嘗試適度控制倉位風險。

面對著港股、中概股及A股回暖，筆者已調整了相對的對沖佔比， 整體倉位亦回升至約八成的水平。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有ARKK、百度、 安踏體育及李寧的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

https://www.facebook.com/ pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！