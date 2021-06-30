【地皮開標】永泰逾26億奪古洞地　呎價達9,209元　測量師︰遠超市場預期

地政總署宣布，於新界粉嶺粉錦公路與青山公路古洞段交界的住宅用地，由永泰地產以26.168億元高價奪得，每呎樓面地價約9,209元，較市場估值高逾3成。

永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒表示，集團非常高興投得地皮，地皮項目位置優越，步行至上水站僅約10分鐘，隨著政府近年推動大灣區發展，落馬洲河套、港鐵北環線鐵路等區內基建項目將使當區生活配套更趨完善。此外，他指集團認為樓市將繼續平穩發展，並將會持續增加土地儲備作長遠發展。

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文形容，是次中標價為「志在必得價」，反映發展商對該區豪宅市場後信心十足，估計會在地皮興建低密度豪宅或獨立屋、排屋。他估計，發展商於該地皮總投資額可達約35至38億，住宅項目落成後，呎價或達到25,000元。

中原地產測量師張競達則表示，新界東北為本港未來住宅供應重鎮，是次中標地皮坐落於香港粉嶺高爾夫球會旁，環境不錯，加上地皮規模比較細，投資金額不高，故吸引不少中小型發展商參與競投，反映發展商對該區前景有信心。是次地皮最終以樓面呎價約9209元批出，高出市場估值上限超過一成，反映發展商相當睇好新界東北一帶發展潛力，單位落成後料計及建築成本及合理利潤，實用呎價預期可達約兩萬元以上。

資料顯示，地皮於上周五截標，接獲17份標書，入標財團包括會德豐、新地、長實、恒地、華懋、英皇等地產商，另有信置夥拍招商局及爪哇控股入標。項目地盤面積47,362平方呎，最高可建樓面面積達284,170平方呎，樓面地價9,209元。

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