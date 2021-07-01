【網民熱話】轉數快入錯1500元給陌生人　向對方追討不果遭已讀不回　網民求助無門

電子支付雖然方便，但有時候「轉錯數」，款項往往追討無門。近日有網民到討論區發帖，稱在網上購物使用「轉數快」過數時，因看錯電話號碼，誤把1,500元轉予陌生人，事主已向收款人聯絡，雖然對方在線上，但就未有回覆。他亦有到銀行求助，銀行則回覆指已經通知收款人，惟對方繼續未有理會。事主在求助無門，唯有到討論區向網民求助，並問：「如果我有決心告佢，給個教訓他，大概要花多少？」

帖文在網上引起熱議，不少網民都指是事主咎由自取，認為追討無門，「給錢之前可以看收款人姓名，你又沒有對清楚一下次小心點，當上了一課」、「我收到也不會理會你，奇怪的詐騙太多，怎會知你是不是『洗黑錢』」、「你塞錢進別人家裏，想告他甚麼？」、「其實你當是100%智商稅，心裏會好過一點。」

由於「轉錯數」經常發生，根據銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」於前年訂立的新指引，建議所有認可機構，接獲客戶誤傳資金的報告後，首先要求客戶提供相關的轉帳詳情，包括日期時間、金額、收款人的戶口號碼或電話號碼及轉帳渠道，以便機構跟進交易；收妥資料後，機構應在不遲於接收求助起計第2個工作日完結前，向客戶提供確認通知書。銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快辨別是否錯誤轉帳，並需提醒對方不交出款項的法律後果。

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責任編輯：黃苑筠