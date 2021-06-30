【買樓理財】2003年大膽入市　不嫌遠買粉嶺樓　當年僅花70萬　現勁賺6.7倍

不少人曾言「如果香港來多一次沙士，一定會買樓。」然而，要做到「別人恐懼我貪婪」不易，若能成功入市，現都能大賺離場。利嘉閣羅富欽說，粉嶺花都廣場8座中層H室，實用面積約392平方呎，兩房間隔，原業主早前放盤，起初開價555萬元，經議價後減價19萬元，終以536萬元易手，實用呎價約13,673元。

據悉，原業主於2003年6月，以約70萬元購入上述單位，持貨至今約18年，現轉手帳面獲利約466萬元，物業期內升值約6.7倍。

羅富欽說，買家屬區內分支家庭客，置業考慮鄰近地區屋苑。他續說，花都廣場6月累錄14宗二手成交，而屋苑現時約有33個單位放售，最低叫價由480萬元起。

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