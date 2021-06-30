【Staycation優惠】Klook 6月30日至7月4日優惠　1折住瑰麗酒店、迪士尼樂園酒店

▲ Klook於6月30日至7月4日每晚10時，推出Staycation優惠，包括大新信用卡客戶可搶1折優惠碼，最平$369起入住Rosewood。（Klook網站圖片）

放假不少人會去Staycation，Klook於6月30日至7月4日每晚10時，推出限量1折、買一送一、額外折扣等Staycation優惠，包括香港瑰麗酒店、香港迪士尼樂園酒店等。

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6月30日晚上10時率先帶來香港瑰麗酒店，住宿連早晚2餐每晚只需HK$3,685起（人均$1,843起），晚餐安排於香港藝術館的Hue澳洲菜餐廳享用三道菜晚餐。而大新信用卡客戶更可以搶限定1折優惠碼，二人同行最平$369起，以1折價錢住Rosewood。

7月1日由香港迪士尼樂園酒店接力，只有一間的國賓廳《魔雪奇緣》主題套房推出優惠，房內更準備好大量主題精品作留念，最多2大2小入住，每晚只需$6,312起。另有海景陽台客房連2份酒店早餐套餐staycation優惠方案，1折優惠碼後每房每晚最平$243起。

7月2日諾富特東薈城酒店staycation包2餐自助餐，每晚只需HK$1,110起（人均$555起）。1折優惠碼後，每房每晚最平$103起。

另外，之前反應熱烈的香港美利酒店夏日staycation將於7月3日再度加推，至於7月4日將有香港瑰麗酒店的另一人氣優惠方案，72折專享行政廊瑞閣住宿禮遇。

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責任編輯：朱悅瀅