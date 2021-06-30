【火速成交】鐵路盤樓價超預算　元朗買家轉睇鄰近屋苑　尚豪庭放盤兩日768萬售出

隨著屯馬線全線通車，沿線物業樓價有上升跡象，美聯物業趙智敏表示，二手交投加快，鐵路沿線物業造價較高，有準買家因而轉至鄰近屋苑尋寶。最近元朗有區內首置客覺得尚豪庭價位相宜，斥768萬買入一個高層單位。

成交單位為尚豪庭2座高層F室，實用面積約519平方呎，向東南遠眺開揚山景。趙智敏稱，該單位放盤僅兩天，隨即獲客人睇中，輕微議價後以768萬元成交，折合實用呎價約14,798元。據了解，買家早前睇過同區鐵路盤YOHO Town及YOHO Midtown，惟造價普遍較高，未能物色到心儀單位，便轉而到附近其他屋苑睇樓，有見上址景觀不俗，樓價合乎預算，而且距離鐵路站僅約8分鐘路程，睇樓後即決定入市。

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據悉，原業主於2011年5月以約409.6萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約358.4萬元，期間升值約87.5%。

資料顯示，尚豪庭由新地發展，位於寶業街18號，由2012年起入伙，樓齡約9年。與YOHO Midtown等鐵路上蓋項目比較，尚豪庭雖然離元朗站較遠，但步程其實不到十分鐘，交通尚算方便。

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