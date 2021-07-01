【樓市熱話】廚房櫃檯爆裂 租客上網尋意見還原 網民出奇招 稱業主裝修揀錯料

租屋傢俱損壞了，到底是誰負責維修？近日有網民於網上討論區發文，指租屋的廚房櫃檯因受熱的鍋放上去而爆裂，詢問網民有甚麼方法還原給業主。

最後樓主找師傅，花了大約二千元修補裂縫再打磨，並附上一張照片顯示。

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此帖文一出，大多數網民認為樓主應賠錢給房東，有些網民給出省錢的建議，例如：利用塗改液加砂紙、公仔面加膠水等，但有些人認為上網找人造石修補，或去上海街找一找有沒有人可修補得到。

有人認為業主裝修時選錯了物料，所以不要自責，最重要裂開沒有弄傷。更有經驗之談分享，他應與業主說：「該櫃檯因為冷縮熱漲而破裂，差一點弄傷他，限房東三天內上來維修並善後。」

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責任編輯：陳頌潔