【彷效競爭對手】Shopify下調應用程式開發商佣金　首780萬不抽成

▲ Shopify最新宣布，將不會從開發商的首100萬美元（約780萬港元）營收抽成，全數歸開發商所有。

隨著蘋果、Google、亞馬遜等科技巨擘近日陸續降低應用程式開發者的營收抽成，電商平台Shopify亦跟上步伐。Shopify最新宣布，將不會從開發商的首100萬美元（約780萬港元）營收抽成，全數歸開發商所有。

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Shopify宣布，自今年8月1日開始，開始上述新政策，同時適用於Shopify的主題商店（Theme Store）。並且將把年收入超過 100萬美元（約780萬港元）的軟件開發商佣金抽成，從20%下調至15%，是其他熱門應用程式商店成本的一半。

據外媒CNBC報道，Shopify總裁Harley Finkelstein表示，小企業將成為美國經濟復甦的關鍵驅動力。他指出，Shopify新措施能幫 助建立完整的生態系統，並吸引更多開發商在該平台開發應用程式。

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責任編輯：張凱琳