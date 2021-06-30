【香港設計】Pinkoi確認正籌備上市　香港用戶急增1.8倍　最愛買香港、台灣設計商品

▲ Pinkoi營運長Tina Lo（左）透露，港人最愛買服飾。圖右為Pinkoi港澳區副總經理鄧倩盈。（葉泳珊攝）

網購風潮在疫情下急速成長，來自台灣的設計網購平台Pinkoi表示，去年香港訂單增長達8成。Pinkoi營運長Tina Lo透露，其品牌正籌備上市，惟未選定上市地方，美國、香港亦在考慮之列。

【ESG】foodpanda承諾全面「無翅」 超過500項產品下架

Tina又公佈該平台的網購數據， 過去一年香港訂單按年增長達八成。最高銷售額的類別是服飾，其次是居家產品。曾於Pinkoi購物的顧客周小姐表示，看中平台上的貨品設計特別，市面少見。她曾在該網購買本地手造皮革銀包、台灣直送的花草茶包，共花貴逾800元。周又稱，特別當網站舉行免運費優惠時，購物意欲會更大，「因為連台灣貨品亦免運費，十分划算。」

香港、台灣顧客亦喜歡本地設計

據Pinkoi提供的數據顯示，最高消費級別（即一年內購物6次以上、總金額超過500美元）的顧客，平均年消費逾1.1萬元，她續指，整體而言，「港人很輕易便消費逾千元。」同時，香港顧客有一半訂單是購買本地設計的貨品，其餘的跨境訂單則主要是購買台灣及日本貨品，而且風格越趨多元化。

香港顧客分析

2019至2020年增長 185% 主要年齡層 25至34歲 男女比例 3:7 VVIP消費金額 1.1萬元 最常購買類別 服裝、配飾

而香港設計的產品亦受到海外顧客的喜愛，特別是台灣、日本及美國。在Pinkoi全球市場上，有超過65%的品牌曾接獲海外訂單，而香港品牌更是超過86%曾接獲跨境訂單，反映海外顧客對香港產品有需求。

除了線上發展外，Pinkoi亦銳意在線下增加曝光。除了荃灣的Pinkoi SPACE外，今年將會以「游擊戰」方式設立POPUP Store，測試各區消費者的反應。下半年亦會巡迴香港、台灣、日本等地舉行Pinkoi Design Fest，包括藝術策展、市集及產業論壇等。

【香港經濟】市民打針數目急增 MegaBox料人流營業額續升

【5000元消費券】Tap & Go夥Trip.com推優惠 預訂旅遊產品最高享480元折扣

記者：葉泳珊