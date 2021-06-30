【每日焦點】Google Play針對開發人員推兩項安全措施　傳小米擬推追蹤尋找物品裝置　

Google Play應用商店不時都有惡意軟件出現，為了減少惡意軟件程式數量，最近Google在官方博客宣布，將會針對開發人員推出兩項安全保障措施，以往開發人員在註冊Google Play新帳號時，只需填寫電郵地址及電話號碼作為聯絡資料。從本年8月份開始，Google將限制他們額外提供帳戶類型、聯繫人姓名以及真實地址等資料。

【Google】Google Play推兩項安全措施 開發人員需提供姓名及真實地址等資料

此外也有內地媒體報道，最近北京小米移動軟件有限公司獲批一項專利授權。該專利申請編號為 CN106877911B，內容與尋找物品的方法和裝置有關，其功能及使用方法上與Apple的Airtag類似。據網上傳出的授權文件中可得知，小米早於2017年1月份已開始進行申請，並在今年6月25日才獲得授權。

【仿效蘋果？】傳小米擬推類似Airtag追蹤器產品 幫助用戶尋找物品

【更多科技新聞】

＜＜【Facebook】Facebook推新聞資訊平台Bulletin 提供文章和Podcast服務

＜＜【太空任務】SpaceX星艦或下月進行軌道測試 將採用Starlink網絡實時傳輸數據

責任編輯：李寶如